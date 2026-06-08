sindrome di von hippel lindau disponibile in italia prima terapia sistemica

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la prima terapia sistemica per la sindrome di von Hippel-Lindau. La decisione riguarda un farmaco specifico destinato a trattare questa condizione genetica rara. La terapia è ora disponibile in Italia e rappresenta un passo importante nell’ambito delle opzioni terapeutiche per i pazienti affetti. La somministrazione di questo farmaco è soggetta alle indicazioni e alle modalità stabilite dalle autorità sanitarie.

Roma, 8 giu. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato la rimborsabilità di belzutifan per il trattamento di pazienti adulti affetti dalla malattia di von Hippel-Lindau (Vhl) che hanno sviluppato carcinoma a cellule renali (Rcc) localizzato, emangioblastomi del sistema nervoso centrale (Snc) o tumori neuroendocrini del pancreas e per i quali le procedure locali non sono adeguate. La decisione di Aifa - informa Msd in una nota - segue l'approvazione della Commissione europea avvenuta in seguito ai risultati dello studio di fase 2 Litespark-004 in cui belzutifan ha continuato a dimostrare benefici clinici dopo un follow-up mediano di circa 50 mesi, con un tasso di risposta obiettiva (Orr) del 67% nei pazienti con carcinoma renale associato a Vhl. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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