Hiv disponibile in Italia terapia iniettabile e in compresse per prevenzione

Da iltempo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia sono ora disponibili nuove opzioni di prevenzione dell’HIV, tra cui una terapia iniettabile e una in compresse. La società farmaceutica ha annunciato l’introduzione di questi farmaci, che offrono alternative ai metodi tradizionali. La terapia iniettabile viene somministrata a intervalli regolari, mentre quella in compresse può essere assunta quotidianamente. Queste novità sono state rese accessibili recentemente nel paese.

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Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) - ViiV Healthcare, azienda globale specializzata nel trattamento dell'Hiv, oggi partecipata da Gsk (azionista di maggioranza) e Shionogi, ha annunciato oggi che cabotegravir iniettabile a lunga durata d'azione (Cab La) e in compresse è ora disponibile in Italia per la prevenzione dell'Hiv. Il farmaco - informa una nota dell'azienda - è indicato, in associazione con pratiche sessuali sicure, per la profilassi pre-esposizione (preexposure prophylaxis-PrEP) al fine di ridurre il rischio di infezione da Hiv acquisita per via sessuale negli adulti e adolescenti di peso corporeo di almeno 35 kg, ad alto rischio. La...🔗 Leggi su Iltempo.it

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