Glomerulopatia da C3 Coco Novartis | Accesso a terapia prima non disponibile

Una nuova terapia per una malattia renale rara è stata approvata, offrendo una possibile soluzione a pazienti che fino a ora non avevano alternative. Novartis, azienda con oltre 40 anni di esperienza nel settore renale, ha annunciato questa novità, che rappresenta il primo trattamento disponibile per questa specifica condizione. La notizia è stata pubblicata in una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli su studi clinici o approvazioni ufficiali.

Roma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - “Novartis è impegnata da più di 40 anni in ambito renale. Celebriamo l'approvazione di una nuova opzione terapeutica per una patologia renale rara, per cui non c'era nessuna opzione terapeutica disponibile. Questo rappresenta sicuramente un primo passo verso un futuro che speriamo essere molto produttivo”. Così Paola Coco, Country Chief scientific Officer e Head of Medical affairs di Novartis Italia, commenta il via libera al rimborso, da parte di Aifa- Agenzia italiana del farmaco, di iptacopan, il primo inibitore orale del Fattore B della via alternativa del complemento, primo nella sua classe, per il trattamento di adulti con glomerulopatia da C3 (C3G). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Glomerulopatia da C3, Coco (Novartis): "Accesso a terapia prima non disponibile" Articoli correlati Leggi anche: Malattie rare, Aifa approva rimborso a prima terapia mirata contro glomerulopatia da C3 Leggi anche: Glomerulopatia da C3, nefrologo Biancone 'nuovo farmaco interviene sulle cause' Tutti gli aggiornamenti su Glomerulopatia da C3 Coco Novartis... Discussioni sull' argomento Malattie rare, Aifa approva rimborso a prima terapia mirata contro glomerulopatia da C3; Malattie rare, rimborsabile farmaco per patologia renale. Glomerulopatia da C3, Coco (Novartis): Accesso a terapia prima non disponibileNovartis è impegnata da più di 40 anni in ambito renale. Celebriamo l'approvazione di una nuova opzione terapeutica per una patologia renale rara, per cui non c'era nessuna opzione terapeutica ... adnkronos.com Malattie rare: glomerulopatia da C3, Coco (Novartis), ‘collaborazione porta innovazione in cure’E’ importante la collaborazione a 360 gradi con le associazioni pazienti, clinici e istituzioni che insieme puntano a un obiettivo comune: portare l’innovazione terapeutica a disposizione dei ... recnews.it Malattie rare: glomerulopatia da C3, Coco (Novartis), ‘collaborazione porta innovazione in cure’ x.com IgAN, le priorità tra diagnosi precoce e uniformità della presa in carico (LaPresse)Focus sulla Nefropatia da immunoglobulina A (IgAN), una patologia renale cronica Diagnosi precoce, qualità della lettura istologica e maggiore uniformità nei percorsi di presa i - facebook.com facebook