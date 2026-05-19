Salvini | Entro l’estate sceglieremo il candidato sindaco di Milano

Il leader di un partito politico ha dichiarato che entro l’estate verrà deciso il nome del candidato sindaco di Milano. La scelta riguarda un esponente del partito di cui è a capo, e la decisione si inserisce in un percorso interno alla formazione politica. Al momento, non sono stati forniti dettagli sui criteri o sui tempi precisi del processo di selezione. La comunicazione è arrivata in un momento di confronto tra le diverse fazioni del partito.

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Il candidato sindaco di Milano della Lega, spiega il leader del partito Matteo Salvini, va scelto entro l’estate. Lo ha detto parlando con i cronisti a un gazebo del Carroccio a Bollate, nell’hinterland milanese: "Sì, è questa la nostra proposta e a questo arriveremo". Quando gli hanno chiesto se. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Centrosinistra, Conte: dopo il programma sceglieremo candidato Matteo Salvini ad Agrigento per il candidato sindaco Luigi GentileMatteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel governo Meloni dal 2022, giovedì 21 sarà ad... Al lavoro certo. Entro l’estate… Per l’autunno… Con l’anno nuovo… Insomma, un po’ come per il Ponte. Buffoni voi della #lega e patetico il vs #salvini. x.com Salvini, arriveremo al candidato sindaco per Milano entro l'estate(ANSA) - BOLLATE (MILANO), 19 MAG - Anche per il leader della Lega Matteo Salvini il candidato sindaco per Milano va scelto entro l'estate: Sì, è questa la nostra proposta e a questo arriveremo ha d ... msn.com Ponte di Piediripa, il sopralluogo del vicepremier Salvini: Opera strategica per il territorioMACERATA - Il Vicepremier e Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, nella visita istituzionale in corso da sabato nel Maceratese, ha effettuato questa mattina anche un sopralluogo ... corriereadriatico.it