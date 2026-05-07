Candidato sindaco di centrodestra per Milano Fontana | L' importante che sia capace

A circa un anno dalle prossime elezioni comunali, Milano si prepara a scegliere il suo nuovo sindaco. In questa fase, il centrodestra sta definendo il candidato che rappresenterà la coalizione, mentre tra le possibili scelte emergono diverse ipotesi. Il dibattito si concentra sulla capacità e sulle competenze richieste per guidare la città, con i partiti che valutano attentamente i profili dei possibili contendenti.

Chi sarà il nuovo sindaco di Milano? La città andrà al volto tra un anno e intanto prosegue la caccia al nome del candidato di centrodestra. Sul tema mercoledì ha parlato anche il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, dai microfoni di Antenna 3. Nessun nome, ancora.Ma qualche aspettativa.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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