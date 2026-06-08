Alle 15 di oggi, 8 giugno, si sono chiuse le urne per il ballottaggio a Comacchio. I risultati delle elezioni comunali saranno comunicati nelle prossime ore. La consultazione ha coinvolto gli elettori per scegliere il nuovo sindaco della città, con le operazioni di voto che si sono svolte senza particolari problemi. La scelta dei cittadini si è concentrata sulle due candidate rimaste in corsa dopo il primo turno.

Comacchio, 8 giugno 2026 – Ballottaggio a Comacchio. Alle 15 di oggi, 8 giugno, si sono chiuse le urne per votare il nuovo sindaco. Dopo lo spoglio delle prossime ore, si conoscerà il nome del nuovo primo cittadino: a sfidarsi sono stati Samuele Bellotti, candidato del centrodestra, e Walter Cavalieri Foschini, candidato del centrosinistra. E si conoscerà anche l’esatta composizione del consiglio comunale, che verrà definita in modo differente a seconda di chi fra i due candidati avrà vinto. L’ affluenza alle 23, l’ultima rilevazione della prima giornata di voto è stata del 28,39%, in calo rispetto al primo turno (31,21%). Il dato definitivo, rilevato alle 15 di oggi, sarà reso noto nel corso del pomeriggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sindaco di Comacchio 2026: i risultati del ballottaggio in diretta

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