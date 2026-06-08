Tre comuni veneti hanno concluso le operazioni di voto con il ballottaggio: a Castelfranco Veneto, Monselice e San Bonifacio. I cittadini hanno scelto il nuovo sindaco tra i due candidati finalisti, con le urne aperte fino alle 15 di oggi. I risultati definitivi saranno resi noti nelle prossime ore. Sono stati registrati numeri di affluenza variabili nei diversi centri. Non sono stati segnalati problemi o irregolarità durante le operazioni di voto.

Venezia, 8 giugno 2026 - Sono tre i comuni veneti al ballottaggio: i cittadini sono tornati alle urne per eleggere il sindaco ieri e oggi (fino alle 15) a Castelfranco Veneto (Treviso), Monselice (Padova) e San Bonifacio (Verona). Seguiamo in questo articolo lo spoglio il tempo reale per conoscere i risultati del secondo turno. Risultati dei ballottaggi in Veneto in diretta: cerca il tuo Comune. Sindaco di Castelfranco Veneto: sfida tra Pozzobon e Ghimenton. Il più popoloso, 33mila abitanti e storicamente una sorta di "secondo capoluogo" per la provincia di Treviso, Castelfranco Veneto, vedrà la sfida tra Luca Pozzobon (centrodestra) e Maria Ghimenton (centrosinistra). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Risultati ballottaggio a Castelfranco Veneto, Monselice, San Bonifacio: l’elezione del sindaco in diretta

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