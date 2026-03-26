È scomparso ieri mattina a Bologna Claudio Santini, decano dei giornalisti dell’Emilia-Romagna e figura di rilievo nel settore della cronaca giudiziaria. Per molti anni ha lavorato come inviato del Resto del Carlino, specializzandosi in inchieste di nera e procedimenti giudiziari. La sua carriera si è sviluppata principalmente nel territorio emiliano-romagnolo, dove è stato riconosciuto come una delle voci più affidabili nel giornalismo di cronaca.

È morto ieri mattina a Bologna, Claudio Santini (foto), decano dei giornalisti emiliano-romagnoli, punta di diamante della cronaca giudiziaria de il Resto del Carlino per il quale è stato inviato per decenni. Aveva 89 anni. Da qualche tempo era malato: dopo un ricovero, qualche settimana fa era stato dimesso. Si è spento in casa. Lascia la moglie Maria Grazia Tufariello e un figlio, Alessandro. Santini era nato a Ravenna e alla redazione locale del Carlino, negli anni ’50, aveva mosso i primi passi, occupandosi di cultura e costume. Laureatosi nel 1962, poco dopo fu chiamato a Bologna per seguire la ‘nera’ nella redazione cittadina. Nel 1968 il grande salto: inviato nazionale di nera e giudiziaria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addio a Claudio Santini. Fu storico inviato di nera e giudiziaria del Resto del Carlino

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