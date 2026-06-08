Silvia Svanera è la nuova sindaca di Somma Vesuviana | superato Granato al ballottaggio
Silvia Svanera ha vinto le elezioni comunali a Somma Vesuviana, superando al ballottaggio Antonio Granato con oltre il 58% dei voti. La candidata della coalizione di centro sinistra assume così la carica di sindaca.
Silvia Svanera è la nuova sindaca di Somma Vesuviana. La candidata della coalizione di centro sinistra ha superato al ballottaggio Antonio Granato, superando il 58% dei consensi. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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