Alle pendici del Vesuvio, le elezioni comunali si risolveranno al ballottaggio: i risultati del primo turno non hanno determinato un vincitore chiaro. Somma Vesuviana e Ottaviano rimandano la decisione finale, in attesa di un secondo turno di votazioni. Le urne si chiuderanno tra due settimane, e si attende l’esito di questa seconda fase per conoscere i nuovi sindaci di entrambi i comuni. Nessuno dei candidati ha ottenuto più del 50% delle preferenze nel primo scrutinio.

Tempo di lettura: 2 minuti Alle pendici del Vesuvio il primo turno delle amministrative non basta a chiudere i conti. A Somma Vesuviana la sfida per Palazzo Torino si deciderà tra due settimane, con un testa a testa che fotografa una città divisa. Silvia Svanera, candidata della coalizione di centrosinistra e del campo largo cittadino, chiude al 45% e va al ballottaggio da favorita. Alle sue spalle Antonio Granato, sostenuto da una coalizione di centrodestra senza simboli di partito, si ferma al 42%. Uno scarto minimo che lascia tutto aperto e preannuncia una campagna intensa fino all’8 giugno. Lo spoglio è stato lungo e combattuto. Nessuno dei due contendenti è riuscito a prendere il largo, segnale di un elettorato spaccato e chiamato ora a una scelta netta sul futuro amministrativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Alle pendici del Vesuvio si decide tutto al ballottaggio: Somma Vesuviana e Ottaviano rimandano il verdetto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Alps Open, scocca l’ora del verdetto. Vandermoten sempre al comando. Si decide tutto nelle ultime 18 buche

Anter Green Awards, la scuola Montessori di Somma Vesuviana in gara: si vota onlineGli studenti di una scuola paritaria di Somma Vesuviana stanno partecipando a un concorso nazionale dedicato alla sostenibilità energetica.

Temi più discussi: Alle pendici del Vesuvio cresce una particolare albicocca vulcanica che piace agli chef; Alle pendici del Vesuvio cresce una particolare albicocca vulcanica che piace agli chef; San Sebastiano al Vesuvio, arrivano le reliquie del Martire: chiesa aperta h24 fino al 31 maggio.

Alle pendici del Vesuvio cresce una particolare albicocca vulcanica che piace agli chefBuccia sottilissima, gusto intenso e un distintivo colore dorato che prende forza da suoli piuttosto unici. Si riconosce così la Pellecchiella, la più pregiata tra le varietà autoctone che ora diventa ... napolitoday.it

Natività Vesuviana, via alla 19esima edizione in sei città alle pendici del VesuvioTorna con la sua 19esima edizione Natività Vesuviana, rassegna di eventi natalizi che si terrà tra sei comuni alle pendici del Vesuvio: San Giorgio a Cremano, Portici, Massa di Somma, Pollena ... fanpage.it