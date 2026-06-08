Elezioni Comunali Somma Vesuviana 2026 | risultati ballottaggio e aggiornamenti

Domenica 7 giugno, dalle 7 alle 23, e lunedì 8 giugno, dalle 7 alle 15, si sono svolti i ballottaggi delle elezioni comunali a Somma Vesuviana. Sono stati chiamati alle urne gli elettori per scegliere il nuovo sindaco. I risultati ufficiali sono stati comunicati nelle ore successive. Le operazioni di scrutinio sono state completate entro la serata di lunedì. Nessun dettaglio sui candidati o sui numeri dei voti è stato ancora diffuso.

Domenica 7 giugno dalle 7 alle 23 e lunedì 8 dalle 7 alle 15, si è votato a Somma Vesuviana per il turno di ballottaggio delle Elezioni Comunali 2026.A contendersi la carica di sindaco sono Antonio Granato e Silvia Svanera.Le operazioni di spoglio prenderanno il via subito dopo la chiusura dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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