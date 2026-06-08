Sigfrido Ranucci in Sardegna con Diario di un trapezista | doppio appuntamento ad Alghero e Porto Rotondo
Sigfrido Ranucci presenta “Diario di un trapezista” in due località della Sardegna, ad Alghero e Porto Rotondo, con due spettacoli. La tournée segue le rappresentazioni svoltesi in teatri e arene italiane, dove ha riscosso un notevole riscontro di pubblico. Le date sono state annunciate ufficialmente e prevedono appuntamenti in specifiche location della regione. Non sono state indicate ulteriori modalità di accesso o dettagli sul contenuto dello spettacolo.
ALGHERO - Dopo il grande successo registrato nei teatri e nelle arene di tutta Italia, arriva in Sardegna "Diario di un trapezista – Cronache di resilienza di un reporter", lo spettacolo teatrale di Sigfrido Ranucci, in programma sabato 11 luglio a Lo Quarter di Alghero e domenica 12 luglio all’Anfiteatro Mario Ceroli di Porto Rotondo. Volto storico del giornalismo investigativo italiano, autore e conduttore di Report dal 2017, Ranucci porta sul palco una narrazione intensa e coinvolgente che va oltre il racconto televisivo e diventa confessione civile, memoria personale e riflessione sul valore della ricerca della verità. Giornalista... 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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