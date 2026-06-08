Sigfrido Ranucci in Sardegna con Diario di un trapezista | doppio appuntamento ad Alghero e Porto Rotondo

Notizia in breve

Sigfrido Ranucci presenta “Diario di un trapezista” in due località della Sardegna, ad Alghero e Porto Rotondo, con due spettacoli. La tournée segue le rappresentazioni svoltesi in teatri e arene italiane, dove ha riscosso un notevole riscontro di pubblico. Le date sono state annunciate ufficialmente e prevedono appuntamenti in specifiche location della regione. Non sono state indicate ulteriori modalità di accesso o dettagli sul contenuto dello spettacolo.