A Perugia, la rassegna “Degustazioni musicali - HB Demu – In Itinere” continua con un appuntamento speciale al teatro del Pavone. Domani sera alle 21, il giornalista e conduttore televisivo Sigfrido Ranucci porterà in scena lo spettacolo “Diario di un trapezista – Cronache di resilienza di un reporter”. L’evento prevede una performance che unisce narrazione e musica, incentrata sulla professione di un reporter.

La rassegna “Degustazioni musicali - HB Demu – In Itinere“ prosegue a Perugia con il giornalista e conduttore televisivo Sigfrido Ranucci (nella foto) che domani sera alle 21 sarà in scena al al teatro del Pavone con lo spettacolo “Diario di un trapezista – Cronache di resilienza di un reporter“. Al centro del racconto, un Ranucci segreto, parallelo a quello che siamo abituati a vedere in onda. Un reporter che per realizzare le sue inchieste ha dovuto fare delle scelte repentine che talvolta hanno condizionato per sempre la sua vita. "Ci sono persone che con la loro presenza e le loro scelte, pur rimanendo nell’ombra sono state determinanti...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Diario di un trapezista“, Sigfrido Ranucci al Pavone

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