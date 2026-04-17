Troppi incidenti il Comune mette in sicurezza gli attraversamenti pedonali

Il Comune di San Giorgio in Bosco ha comunicato che sono in corso lavori per migliorare la sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla strada provinciale 47, nel tratto che attraversa il centro abitato. L’intervento è stato annunciato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Pettenuzzo e riguarda la messa in sicurezza di questa arteria stradale, al fine di ridurre il numero di incidenti. I lavori sono in fase di realizzazione e interessano la zona centrale del paese.

L’amministrazione comunale di San Giorgio in Bosco coordinata dal sindaco Nicola Pettenuzzo ha informato oggi 17 aprile la cittadinanza che sono attualmente in corso i lavori per la messa in sicurezza della strada provinciale 47, nel tratto che attraversa il cuore del capoluogo. L’intervento si.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Sicurezza stradale, a Sassuolo sei nuovi attraversamenti pedonali luminosi Leggi anche: Sicurezza stradale, al via i lavori su 60 attraversamenti pedonali a Bergamo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Salerno, rattoppi flop sulle strade: troppi incidenti e cadute e il Comune paga i danni; Bari, troppi incidenti stradali: dai nuovi etilometri all’incremento dei controlli, ecco il piano per aumentare la sicurezza; Cesenatico, troppi incidenti negli ultimi anni: via libera alla rotatoria in via Fiorentina; Troppi incidenti su via del Quirinale, arrivano un marciapiede più grande e i pilomat davanti al palazzo della Consulta. Salerno, rattoppi flop sulle strade: troppi incidenti e cadute e il Comune paga i danniA Salerno il conto delle strade dissestate cresce settimana dopo settimana e non riguarda solo il disagio alla guida. Dall’inizio dell’anno nel capoluogo si registrano ... ilmattino.it Incrocio con troppi incidenti. Il Comune chiede altre risorseLa realizzazione della rotatoria in località Ponte Tesino di Cossignano, lungo la provinciale Valtesino, è una priorità cui la Provincia deve far fronte per evitare la sequenza di incidenti stradali. ilrestodelcarlino.it Residenti e Circoscrizione 6: “Troppi incidenti, ora soluzioni concrete” facebook Troppi incidenti su via del Quirinale, arrivano un marciapiede più grande e i pilomat davanti al palazzo della Consulta ift.tt/sI8DKHO x.com