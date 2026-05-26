strade dissestate buche e attraversamenti pedonali pericolosi

Ad Ascoli, le strade sono piene di buche e attraversamenti pedonali pericolosi. Dopo diversi incidenti nelle ultime settimane, i consiglieri comunali di opposizione hanno criticato l’amministrazione per la gestione della viabilità e la manutenzione urbana. La discussione si concentra sulla condizione delle strade e sulla sicurezza dei pedoni. La questione è al centro del dibattito pubblico locale, senza che siano stati annunciati interventi immediati.

Ad Ascoli si accende la polemica sulla sicurezza stradale. Dopo i numerosi incidenti registrati nelle ultime settimane, i consiglieri comunali di opposizione attaccano duramente l’amministrazione cittadina accusandola di una gestione inefficace della viabilità e della manutenzione urbana. Secondo i gruppi di minoranza, infatti, non si tratterebbe più di episodi casuali ma della conseguenza diretta di scelte politiche sbagliate e di una programmazione ritenuta insufficiente. "Non si può più parlare di semplici coincidenze. I numerosi incidenti che si stanno verificando in città sono anche il risultato di una gestione carente della sicurezza stradale", dichiarano i consiglieri, puntando il dito contro una distribuzione degli interventi considerata squilibrata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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