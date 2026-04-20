La Russa (ACI): “I giovani principali ambasciatori per la promozione di comportamenti virtuosi”. Valditara (MIM): “Educazione stradale non sia solo teorica, ma frutto di percorsi partecipati”. Lainate, 20 aprile 2026 - Si è svolta oggi - presso il Centro di Guida Sicura di ACI Vallelunga a Lainate e l’Autodromo Nazionale Monza - “Insieme per la sicurezza stradale”, la giornata promossa da ACI e Ministero dell’Istruzione e del Merito per diffondere percorsi formativi e di sensibilizzazione in materia di educazione stradale. L’iniziativa ha coinvolto oltre 650 studenti, tra alunni delle scuole primarie e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, che hanno incontrato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il Presidente dell’ACI Geronimo La Russa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Aci e Mim "insieme per la sicurezza stradale": 650 studenti coinvolti. Il videomessaggio di Kimi Antonelli

Notizie correlate

Leggi anche: Aci e Mim 'Insieme per la sicurezza stradale', in Lombardia 650 studenti coinvolti

Sicurezza stradale a scuola: 650 studenti in pista con ACI e Valditara. Il video di Kimi Antonelli: “Rispettate le regole”Lezioni teoriche, simulazioni e prove pratiche tra kart, monopattini e sbandate controllate.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Educazione stradale, il 20 aprile iniziativa MIM-ACI tra Lainate e Monza: oltre 650 studenti coinvolti; Educazione stradale: lunedì 20 aprile l’iniziativa Insieme per l’Educazione Stradale tra Lainate e Monza by MIM e ACI; Educazione stradale nelle scuole, il 20 aprile l'iniziativa MIM-ACI per sensibilizzare le giovani generazioni sui temi della sicurezza e della mobilità consapevole; ACI – Save the Date 20 Aprile 2026.

ACI e MIM insieme per la sicurezza stradale: 650 studenti coinvolti. Il videomessaggio di Kimi AntonelliLainate, 20 aprile 2026 - Si è svolta oggi - presso il Centro di Guida Sicura di ACI Vallelunga a Lainate e l’Autodromo Nazionale Monza - Insieme per la sicurezza stradale, la giornata promossa da ... msn.com

Sicurezza stradale a scuola: 650 studenti in pista con ACI e Valditara. Il video di Kimi Antonelli: Rispettate le regoleLezioni teoriche, simulazioni e prove pratiche tra kart, monopattini e sbandate controllate. Oltre 650 studenti, dalle primarie alle superiori, hanno partecipato oggi alla giornata Insieme per la sic ... orizzontescuola.it

` Il percorso di Kimi Antonelli: da piccolo prodigio sui kart all’investitura di pilota ufficiale F1 Il secondo episodio di ‘ : - facebook.com facebook

Wec a Imola, fan in delirio per Kimi Antonelli: una domenica da star tra autografi e selfie x.com