Sicurezza stradale a scuola | 650 studenti in pista con ACI e Valditara Il video di Kimi Antonelli | Rispettate le regole

Nel tentativo di migliorare la sicurezza stradale tra i giovani, circa 650 studenti hanno partecipato a un evento organizzato dall'ACI in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. Durante l'iniziativa, i ragazzi hanno preso parte a sessioni di lezioni teoriche, simulazioni e prove pratiche con kart, monopattini e manovre di sbandata controllata. Un video di un pilota noto ha accompagnato l’evento, con l’invito a rispettare le regole sulla strada.

Lezioni teoriche, simulazioni e prove pratiche tra kart, monopattini e sbandate controllate. Oltre 650 studenti, dalle primarie alle superiori, hanno partecipato oggi alla giornata “Insieme per la sicurezza stradale”, promossa dall’Automobile Club d’Italia e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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