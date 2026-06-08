Sicurezza nel Potentino | nuovi fondi e controllo di vicinato

Sono stati stanziati 19 milioni di euro per la sicurezza nei comuni del Potentino. I fondi sono destinati a progetti di videosorveglianza, illuminazione pubblica e rafforzamento delle squadre di controllo di vicinato. I comuni devono presentare i progetti entro un limite di tempo stabilito. Le risorse saranno distribuite in base alle proposte approvate e al numero di abitanti. Le iniziative mirano a migliorare la sicurezza nei borghi lucani.

Come possono i comuni ottenere i 19 milioni di euro stanziati?. Quali progetti specifici finanzieranno la sicurezza nei borghi lucani?. Chi deve partecipare attivamente al nuovo sistema di controllo vicinato?. Come cambierà il monitoraggio delle piazze e delle botteghe locali?.? In Breve Ministero degli Interni stanzia 19 milioni di euro per progetti di sicurezza urbana.. L'anno scorso sei comuni lucani hanno ottenuto complessivamente 350 mila euro.. Sindaci di Acerenza, Castronuovo, Cersosimo, Corleto, Filiano, Lauria, Molterno, Sant'Arcangelo e Sarconi presenti.. Obiettivo integrare videosorveglianza e controllo di vicinato tra botteghe e parrocchie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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