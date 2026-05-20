Sicurezza partecipata il controllo di vicinato arriva a Montorio

Mercoledì 20 maggio alle 20.30 si svolgerà un’assemblea pubblica nella sala “Papa Giovanni” in Piazza delle Penne Nere 2. L’incontro è dedicato alla presentazione del progetto di “controllo di vicinato” e alle iniziative relative alla sicurezza nei quartieri. La riunione è rivolta ai residenti interessati a partecipare a queste attività di controllo condiviso. L’evento si inserisce nel percorso di coinvolgimento della comunità per migliorare la sicurezza locale.

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