Sicurezza partecipata il controllo di vicinato arriva a Montorio
Mercoledì 20 maggio alle 20.30 si svolgerà un’assemblea pubblica nella sala “Papa Giovanni” in Piazza delle Penne Nere 2. L’incontro è dedicato alla presentazione del progetto di “controllo di vicinato” e alle iniziative relative alla sicurezza nei quartieri. La riunione è rivolta ai residenti interessati a partecipare a queste attività di controllo condiviso. L’evento si inserisce nel percorso di coinvolgimento della comunità per migliorare la sicurezza locale.
Alle 20.30 di mercoledì, 20 maggio, nella sala “Papa Giovanni” in Piazza delle Penne Nere 2, si terrà un’assemblea pubblica per presentare il progetto del “controllo di vicinato” e le iniziative legate alla sicurezza dei quartieri. L’incontro avrà anche una funzione formativa per chi già. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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