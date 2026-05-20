Sicurezza partecipata il controllo di vicinato arriva a Montorio

Da veronasera.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 20 maggio alle 20.30 si svolgerà un’assemblea pubblica nella sala “Papa Giovanni” in Piazza delle Penne Nere 2. L’incontro è dedicato alla presentazione del progetto di “controllo di vicinato” e alle iniziative relative alla sicurezza nei quartieri. La riunione è rivolta ai residenti interessati a partecipare a queste attività di controllo condiviso. L’evento si inserisce nel percorso di coinvolgimento della comunità per migliorare la sicurezza locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Alle 20.30 di mercoledì, 20 maggio, nella sala “Papa Giovanni” in Piazza delle Penne Nere 2, si terrà un’assemblea pubblica per presentare il progetto del “controllo di vicinato” e le iniziative legate alla sicurezza dei quartieri. L’incontro avrà anche una funzione formativa per chi già. 🔗 Leggi su Veronasera.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sicurezza e partecipazione: "Il controllo di vicinato sia strumento concreto"

Sicurezza nel Camposampierese: parte il controllo del vicinato? Cosa scoprirai Come potranno i cittadini segnalare i movimenti sospetti nel proprio quartiere? Chi saranno i volontari incaricati di monitorare le...

sicurezza partecipata il controlloNibionno: controllo del vicinato, aperte le adesioniA Nibionno cresce l’attenzione verso la sicurezza partecipata grazie al progetto di Controllo di Vicinato, attivo sul territorio ... casateonline.it

sicurezza partecipata il controlloSicurezza partecipata, il Controllo di Vicinato entra nel vivo: primo incontro a L’AquilaIl progetto del Controllo di Vicinato, già realtà in tanti comuni del centro nord del paese, compie i primi passi nel capoluogo abruzzese con l’incontro pubblico ospitato oggi a Palazzo Margherita ... laquilablog.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web