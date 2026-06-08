Sicurezza in Calabria | piano per nuovi soccorsi e strutture

Notizia in breve

In Calabria sono previsti interventi per migliorare le strutture di soccorso nei cinque comandi provinciali. Sono in programma nuovi progetti logistici che verranno presentati nelle città di Catanzaro e Cosenza. Le iniziative riguardano l’implementazione di nuove infrastrutture e l’ampliamento dei mezzi di intervento. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi di realizzazione o sui finanziamenti destinati ai progetti.