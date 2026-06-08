Sicurezza in Calabria | piano per nuovi soccorsi e strutture
In Calabria sono previsti interventi per migliorare le strutture di soccorso nei cinque comandi provinciali. Sono in programma nuovi progetti logistici che verranno presentati nelle città di Catanzaro e Cosenza. Le iniziative riguardano l’implementazione di nuove infrastrutture e l’ampliamento dei mezzi di intervento. Al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sui tempi di realizzazione o sui finanziamenti destinati ai progetti.
Come cambieranno le strutture di soccorso nei cinque comandi provinciali?. Quali nuovi progetti logistici verranno presentati a Catanzaro e Cosenza?. Perché è stato istituito un tavolo con i sindaci dell'Alto Ionio?. Cosa prevede il piano per stabilizzare i distaccamenti di Trebisacce?.? In Breve 9-10 giugno tour istituzionale nei cinque Comandi provinciali calabresi. Intitolazione Reparto Volo Lamezia Terme alla memoria dell'ingegnere Santo Rogolino. Presentazione nuova sede Direzione Regionale presso il Comando di Catanzaro. Posa prima pietra nuova sede centrale del Comando Provinciale di Cosenza. I vertici del Ministero dell’Interno e dei Vigili del Fuoco in Calabria per un piano di potenziamento della sicurezza civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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