Svolta a livello regionale per nuovi forni crematori sul territorio regionale | via al libero ad un piano per nuove strutture

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato all’unanimità una mozione riguardante l’autorizzazione di nuovi forni crematori nel territorio regionale. La decisione è stata presa dopo una discussione che ha coinvolto rappresentanti di diverse forze politiche, con alcune modifiche apportate al testo originale durante la seduta. La mozione è stata promossa da due membri dell’opposizione e firmata anche da esponenti della maggioranza, concentrandosi sulla questione della carenza di strutture crematorie.

Con un voto unanime, l’Assemblea legislativa dell’Umbria, presieduta da Sarah Bistocchi, ha approvato una mozione promossa da Enrico Melasecche e Donatella Tesei (Lega) e firmata in Aula, dopo alcune minime modifiche al dispositivo, anche dalla maggioranza, sul tema concernente la “Carenza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Stop ai nuovi forni crematori nel Lazio: la regione blocca le costruzioni fino al 2030 Giunta regionale approva il Piano Regionale Integrato della SaluteLa Giunta regionale della Basilicata ha approvato il nuovo Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona 2026-2030, un... Temi più discussi: Fibrocare: la svolta digitale per la fibromialgia in Sicilia .::.; Onorificenze CONI: candidature entro l’8 aprile; Svolta all'Asu: ora il palazzetto si chiamerà Pala360; Si è svolta a Calvello (Pz) l’Assemblea regionale delle Pro Loco Epli lucane. Svolta a livello regionale per nuovi forni crematori sul territorio regionale: via al libero ad un piano per nuove struttureAl momento c'è solo un punto a Perugia a fronte di una richiesta molto alta che è costretta a ricorrere fuori regione a tariffe maggiorate per i non residenti ... perugiatoday.it Regione Sardegna, approvata la legge sul salario minimo: ecco di cosa si trattaApprovata dal Consiglio regionale della Sardegna la legge sul salario minimo regionale. Ecco di cosa si tratta e cosa prevede ... cagliaripad.it Questa mattina si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo Procuratore di Lagonegro, Giuseppe Cacciapuoti. L’evento ha segnato il passaggio di consegne alla guida della Procura, con l’obiettivo di garantire continuità e rafforzare le attività giudiziarie - facebook.com facebook Il punto sulla cessione e la svolta sugli esterni: i temi granata sui giornali Tutte le notizie riguardanti il #Toro sui quotidiani in edicola oggi #ToroNews #TorinoFc #Torino Tutte le notizie x.com