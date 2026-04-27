Il Partito Animalista Italiano ha segnalato problemi nelle operazioni di soccorso animali nella provincia di Reggio Calabria, evidenziando l'assenza di un piano specifico per gestire emergenze riguardanti gli animali. La denuncia riguarda carenze nelle strutture e nelle procedure attualmente in uso, che secondo quanto riferito non risultano adeguate a garantire un intervento efficace in caso di necessità.

? Cosa sapere Il Partito Animalista Italiano segnala carenze strutturali nei soccorsi animali nella provincia di Reggio Calabria.. Mancano ambulanze veterinarie e strutture pubbliche per gestire le emergenze tra cittadini e forze dell'ordine.. Il Partito Animalista Italiano ha lanciato un appello urgente per affrontare le gravi lacune nel sistema di tutela degli animali nella provincia di Reggio Calabria, segnalando una gestione strutturale che mette in difficoltà sia la sicurezza pubblica che il benessere della fauna locale. La questione, che vede coinvolti i vertici del movimento con la responsabilità nazionale per il Sud Italia, Carlo Callegari, e la responsabile regionale per la Calabria, Marilene Bonavita, tocca nervi scoperti della convivenza civile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: allarme soccorsi, manca il piano per gli animali

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