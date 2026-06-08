Sicurezza in agricoltura premiati gli studenti del concorso Semina Sicurezza Raccogli Salute
Si è concluso con una cerimonia di premiazione il concorso 'Semina Sicurezza, Raccogli Salute', promosso da Ebat Ciala — Ente bilaterale agricoltura territoriale — con l'obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione sul lavoro tra gli studenti degli istituti tecnici e professionali agrari. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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