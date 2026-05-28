Nuova edizione del concorso sulla sicurezza ‘La strada per andare lontano’ | premiati i vincitori
A Ferrara si è svolta la premiazione della 14esima edizione del concorso sulla sicurezza stradale ‘La strada per andare lontano’. L’evento si è tenuto presso la Sala Estense e ha visto premiati i vincitori del progetto, che utilizza l’espressione artistica per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza sulle strade. La manifestazione rappresenta una delle iniziative più consolidate in questo ambito.
La Sala Estense di Ferrara ha ospitato la premiazione del concorso legato al progetto ‘La strada per andare lontano’, giunto quest’anno alla 14esima edizione nel solco di una consolidata tradizione di iniziative volte a sensibilizzare i giovani sulla sicurezza stradale attraverso l’espressione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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