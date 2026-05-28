Nuova edizione del concorso sulla sicurezza ‘La strada per andare lontano’ | premiati i vincitori

Notizia in breve

A Ferrara si è svolta la premiazione della 14esima edizione del concorso sulla sicurezza stradale ‘La strada per andare lontano’. L’evento si è tenuto presso la Sala Estense e ha visto premiati i vincitori del progetto, che utilizza l’espressione artistica per sensibilizzare i giovani sulla sicurezza sulle strade. La manifestazione rappresenta una delle iniziative più consolidate in questo ambito.