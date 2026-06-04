Gli studenti vincitori del concorso organizzato dall’ANPI provinciale di Taranto sono stati premiati al Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari. La cerimonia, giunta alla sua undicesima edizione, ha coinvolto studenti delle scuole superiori e universitari della zona. Durante l’evento sono stati consegnati i premi ai partecipanti che hanno presentato lavori incentrati sui temi di solidarietà e Costituzione. La manifestazione si è svolta in una cornice istituzionale e formativa.

Tarantini Time Quotidiano Si è svolta al Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari la cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione del concorso promosso dall’ANPI provinciale di Taranto e rivolto agli studenti delle scuole superiori del territorio e agli universitari. L’edizione 2026 ha scelto di approfondire il tema “La solidarietà nella Costituzione e nella Società civile”, prendendo spunto dall’articolo 2 della Carta costituzionale e dal ruolo che il principio solidaristico svolge nella vita democratica, sociale ed economica del Paese. All’iniziativa hanno partecipato studenti provenienti da numerosi istituti della provincia, tra cui i licei Archita, Battaglini, De Sanctis-Galilei di Manduria, Calò di Taranto, Moscati di Grottaglie, oltre agli istituti Liside-Cabrini, Pacinotti e Righi di Taranto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Solidarietà e Costituzione, premiati a Taranto gli studenti vincitori del concorso ANPI

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Cerimonia di premiazione del Concorso ANPI Taranto 2026

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