Sicurezza e transizione energetica alla Digital Round Table di Radio 24
Il 10 giugno, dalle 15.00 alle 17.00, Radio 24 terrà la Digital Round Table “Energy Future”. L’evento si concentrerà sui temi della sicurezza energetica e della transizione energetica, con interventi di esperti e rappresentanti del settore. La discussione sarà condotta da un giornalista e si svolgerà in modalità digitale. Non sono previsti interventi di figure pubbliche o istituzionali, né presentazioni di dati specifici.
Il 10 giugno, dalle 15.00 alle 17.00, Radio 24 organizza la Digital Round Table “Energy Future”, appuntamento dedicato ai grandi temi della sicurezza e della transizione energetica, moderato dal giornalista. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Energy Realties Round Table
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