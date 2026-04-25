Durante il vertice sul clima a Santa Marta, i rappresentanti dei paesi stanno affrontando il tema della transizione verso fonti di energia più pulite, con un focus sull’eventuale abbandono dei combustibili fossili. L’obiettivo è trovare un accordo sulle strategie da adottare per ridurre le emissioni di gas serra, mentre si considerano anche le esigenze di sicurezza energetica e stabilità dei mercati. La discussione riguarda anche le tempistiche e le modalità di questa transizione.

? Cosa sapere A Santa Marta i delegati discutono l'abbandono dei combustibili fossili durante il vertice.. L'instabilità in Iran spinge Danimarca e Messico a riconsiderare l'estrazione di petrolio e gas.. A Santa Marta, la città portuale colombiana che ospita da venerdì il primo vertice mondiale sull’abbandono delle fonti fossili, i delegati di decine di nazioni leader dell’ecologia affrontano un dilemma tra le promesse climatiche e la necessità di sicurezza energetica dettata dal conflitto in Iran. Mentre i rappresentanti dei paesi più avanzati nella lotta ambientale si riuniscono in America Latina per discutere l’abbandono definitivo di petrolio e gas, la pressione geopolitica sta spingendo molti governi a guardare nuovamente ai propri giacimenti sotterranei.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vertice clima: il dilemma tra transizione verde e sicurezza energetica

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