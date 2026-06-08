Siamo certi delle nostre ragioni | dopo l' esclusione di Imbalzano Alternativa Popolare prepara il ricorso

Alternativa Popolare ha annunciato l’intenzione di presentare un ricorso dopo aver escluso un candidato alle elezioni. La decisione si basa su elementi ritenuti certi riguardanti alcune sezioni di voto. La formazione afferma di essere sicura delle proprie affermazioni e che il ricorso sarà accolto. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche della esclusione o sui contenuti del ricorso.

"Abbiamo elementi certi su alcune sezioni, siamo certi di quanto affermiamo e sicuri che il ricorso sarà accettato". A confermarlo a ReggioToday è Massimo Ripepi, leader di Alternativa Popolare, interpellato in merito al ricorso che il partito si prepara a presentare dopo l'esito delle verifiche. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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