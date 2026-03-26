Coppa d’Africa dopo il ricorso al TAS il Senegal prepara anche i festeggiamenti!

Dopo aver presentato ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport, la federazione calcistica del Senegal si sta organizzando per i festeggiamenti in vista di possibili risultati favorevoli. La decisione della Confederazione Africana di assegnare al Marocco la vittoria a tavolino nella finale di Coppa d’Africa 2025 ha scatenato una risposta legale da parte della federazione senegalese, che ha annunciato ulteriori azioni legali.

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