Si sporge troppo per un selfie e cade nel vuoto | grave un palermitano di 20 anni

Da palermotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 20 anni è caduto nel vuoto mentre si sporgeva per scattare una foto, riportando ferite gravi. L’incidente si è verificato ieri sera intorno alle 20 a Napoli, mentre il ragazzo era in vacanza con la famiglia. È stato trasportato in ospedale in codice rosso. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze precise della caduta o sulle sue condizioni attuali.

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Una fotografia, forse un selfie, gli sono costati un ricovero in codice rosso. Il fatto è accaduto a Napoli ieri sera intorno alle 20, protagonista un ragazzo palermitano di 20 anni in vacanza con la famiglia. Il gruppo si è recato sulla terrazza dell'anfiteatro del Monte Echia, dalla quale si. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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