Cade dal ponteggio precipita nel vuoto | grave giovane operaio

Da bresciatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di oggi, giovedì 21 maggio, un giovane operaio di 35 anni è caduto da un ponteggio durante un intervento in un cantiere edile a Castrezzato. L’incidente si è verificato mentre l’uomo si trovava al lavoro, portando a un grave infortunio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il ferito in ospedale per le cure del caso. La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio delle autorità competenti.

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Grave infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, giovedì 21 maggio, a Castrezzato, dove un operaio di 35 anni è caduto da un ponteggio mentre si trovava al lavoro in un cantiere edile. L’incidente è avvenuto attorno alle 9.30 in via Dieci Giornate.Sul posto sono intervenuti i soccorritori con. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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