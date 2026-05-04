Un uomo di 59 anni è stato trovato senza vita in un’area impervia vicino a Portella Sant'Anna, nel palermitano. La vittima, appassionato di enduro, è caduto durante un'escursione in territorio difficile. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica della caduta.

Francesco Sanfratello. palermitano di 59 anni endurista è morto ieri in un’area impervia nei pressi di Portella Sant'Anna (Palermo). L’uomo che ha perso la vita a causa di una caduta è stato recuperato dai tecnici del soccorso alpino e speleologico siciliano a ovest di San Martino delle Scale. Era insieme ad altri due enduristi, ma al momento dell’incidente si erano persi di vista. Dalle 13 di ieri non si avevano più sue notizie. È stato successivamente individuato da un gruppo di escursionisti stranieri che hanno dato l’allarme. Il magistrato ha disposto l’intervento del medico legale per gli accertamenti di competenza prima di autorizzare la rimozione della salma.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Cade in un’area impervia e muore: trovato senza vita endurista di 59 anni nel Palermitano

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