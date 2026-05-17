Un ragazzo di 16 anni, residente a Casoria, è deceduto dopo aver mangiato un gelato insieme ad alcuni amici. L’episodio si è verificato nella zona vicino Napoli. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso e verificare eventuali responsabilità legate al prodotto consumato. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni sulla dinamica dell’accaduto o sulle condizioni del ragazzo prima di perdere la vita.

Tragedia a Casoria, in provincia di Napoli, dove Adriano D’Orsi, un ragazzo di 16 anni, è morto in seguito a un improvviso malore accusato poco dopo aver mangiato un gelato con alcuni amici. Il ragazzo soffriva di allergie note: la Procura di Napoli Nord ha aperto un’indagine e disposto l’autopsia per chiarire se si sia trattato di shock anafilattico o di un altro tipo di malore. Morto a 16 anni a Casoria, colpa di un gelato Una serata tra amici e un gelato consumato al solito posto, poi l’improvvisa tragedia. È accaduto sabato 16 maggio a Casoria, in provincia di Napoli, dove Adriano D’Orsi, 16 anni, è morto dopo aver accusato un malore. La vicenda ha sconvolto l’intera comunità cittadina e ora sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Mangia un gelato con gli amici e si sente male, Adriano D'Orsi morto a Casoria vicino Napoli: aveva 16 anni

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