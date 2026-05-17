Si sente male dopo aver mangiato un gelato con gli amici e muore a 16 anni
Una giovane di 16 anni ha accusato un malore improvviso dopo aver mangiato un gelato con gli amici. La scena si è svolta in breve tempo, con il ragazzo che si è sentito male poco dopo aver consumato il gelato e aver cercato assistenza. Nonostante i tentativi di soccorso, la situazione è degenerata rapidamente e si è conclusa con il decesso del giovane. L’incidente ha suscitato grande commozione tra i presenti e ha portato all’apertura di un’indagine.
Una serata trascorsa con gli amici, poi il gelato prima di rientrare a casa. Pochi minuti dopo il malore improvviso, il tentativo disperato di soccorrerlo e infine la tragedia. Un ragazzo di 16 anni è morto nella notte tra sabato e domenica 17 maggio a Casoria, in provincia di Napoli. Le cause. 🔗 Leggi su Today.it
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