Si sente male dopo aver mangiato un gelato con gli amici e muore a 16 anni

Una giovane di 16 anni ha accusato un malore improvviso dopo aver mangiato un gelato con gli amici. La scena si è svolta in breve tempo, con il ragazzo che si è sentito male poco dopo aver consumato il gelato e aver cercato assistenza. Nonostante i tentativi di soccorso, la situazione è degenerata rapidamente e si è conclusa con il decesso del giovane. L’incidente ha suscitato grande commozione tra i presenti e ha portato all’apertura di un’indagine.

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