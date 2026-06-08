Si riduce la forbice tra i candidati

Sono 25 le sezioni scrutinate e la forbice tra i due candidati si riduce lievemente. Comanducci è al 54,67 e Ceccarelli al 45,33. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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