Direzione generale del Ruggi si riduce la lista dei candidati | 11 i nomi ancora in corsa
La procedura per la nomina del nuovo direttore generale dell’azienda ospedaliera universitaria di Salerno avanza con 11 candidati ancora in corsa. La direzione generale del Ruggi ha ridotto la lista dei papabili, mentre si attende l’esito delle fasi successive. La selezione coinvolge diverse figure professionali e si svolge secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La scelta finale sarà comunicata al termine delle verifiche e delle valutazioni del caso.
Prosegue l’iter per la nomina del nuovo direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Dopo i colloqui svolti nei giorni scorsi al Centro Direzionale di Napoli, la Regione Campania ha pubblicato l’elenco dei candidati ritenuti.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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