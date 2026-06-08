Si insedia il nuovo consiglio l' ex sindaco assente protesta | Avvisato 15 minuti prima
Il nuovo consiglio comunale si è insediato oggi, 8 giugno, dopo la proclamazione degli eletti. L’ex sindaco ha protestato, affermando di essere stato avvisato solo 15 minuti prima della cerimonia. Non sono stati comunicati altri dettagli sulla protesta o sulla presenza degli ex rappresentanti. L’insediamento è avvenuto senza ulteriori incidenti.
Nella giornata di oggi (8 giugno) si è insediato il nuovo consiglio comunale, a seguito della proclamazione degli eletti. Adesso l'amministrazione guidata dal sindaco Maria Luigia Iodice può cominciare realmente a lavorare, anche se si attende l'annuncio della giunta che negli ultimi giorni ha. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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