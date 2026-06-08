Si insedia il nuovo consiglio l' ex sindaco assente protesta | Avvisato 15 minuti prima

Notizia in breve

Il nuovo consiglio comunale si è insediato oggi, 8 giugno, dopo la proclamazione degli eletti. L’ex sindaco ha protestato, affermando di essere stato avvisato solo 15 minuti prima della cerimonia. Non sono stati comunicati altri dettagli sulla protesta o sulla presenza degli ex rappresentanti. L’insediamento è avvenuto senza ulteriori incidenti.