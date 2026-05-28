Immigrazione si insedia il nuovo Consiglio Territoriale in Prefettura a Frosinone
Il nuovo Consiglio Territoriale per l’Immigrazione si è insediato ieri presso la Prefettura di Frosinone, con il prefetto Giuseppe Ranieri alla guida.
Si è insediato ieri, presso il Palazzo del Governo di Frosinone, il nuovo Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, presieduto dal prefetto Giuseppe Ranieri.Alla riunione hanno preso parte rappresentanti della Regione Lazio, della Provincia di Frosinone, del Comune capoluogo, delle Forze di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Notizie e thread social correlati
Riposto, si insedia il nuovo consiglio direttivo della Lega NavaleA Riposto è stato ufficialmente insediato il nuovo consigiglio direttivo della sezione locale della Lega Navale Italiana, che rimarrà in carica dal...
Parco nazionale del Circeo, si insedia il nuovo consiglio direttivoIl 14 aprile si è svolta una seduta straordinaria che ha portato all’insediamento ufficiale del nuovo consiglio direttivo del Parco del Circeo.
Argomenti più discussi: Immigrazione, si insedia il nuovo Consiglio Territoriale in Prefettura a Frosinone; Frosinone, si insedia il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione: al via il nuovo piano provinciale.
Isernia, Consiglio Territoriale per l’Immigrazione: al via il progetto FAMI per rafforzare l’accoglienzaISERNIA - Si è riunito questa mattina, presso il Palazzo di Governo, il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, presieduto dal Prefetto ... molisenetwork.net
Accoglienza, si riunisce il Consiglio territoriale per l’immigrazioneNella mattinata di ieri in Prefettura la riunione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, presieduta dal Viceprefetto Vicario dott.ssa de Notaristefani di Vastogirardi, alla quale hanno preso ... ilrestodelcarlino.it