Parco nazionale del Circeo si insedia il nuovo consiglio direttivo

Il 14 aprile si è svolta una seduta straordinaria che ha portato all’insediamento ufficiale del nuovo consiglio direttivo del Parco del Circeo. L’assemblea ha segnato il ritorno alla piena operatività di questo organo, che affiancherà la presidente Emanuela Zappone nel coordinamento delle attività dell’ente. La riunione ha rappresentato un passaggio importante per l’amministrazione del parco, coinvolgendo i membri eletti nel loro ruolo di gestione.

Si insedia ufficialmente il nuovo consiglio direttivo del Parco del Circeo. Ieri, 14 aprile, la seduta straordinaria che segna il ritorno alla piena operatività dell'organo collegiale, chiamato ad affiancare la presidente Emanuela Zappone nel governo dell'ente.Hanno partecipato alla riunione i.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Parco del Circeo, nel Consiglio direttivo Zuliani e Mignano. Non mancano le polemicheCritiche dalla Campagna (Pd) sull'ex consigliera Dem: "Serviva un profilo con competenze ambientali e di pianificazione strategica" Nel corso della... Riposto, si insedia il nuovo consiglio direttivo della Lega NavaleCon l’insediamento del nuovo direttivo ripartono le attività della Lega Navale di Riposto, a cominciare dai corsi per il conseguimento della patente... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Parco Nazionale del Circeo, insediato il nuovo Consiglio Direttivo; Tratto del sentiero per il picco di Circe vietato (in alcuni casi). Le regole e le limitazioni; Parco del Circeo, Zappone: Carabinieri forestali nostro scudo contro chi deturpa; Sabaudia, taglio illegale nel Parco del Circeo: denunciati proprietari e direttore lavori. Parco nazionale del Circeo, si insedia il nuovo consiglio direttivoLa presidente Zappone: Ora l'ente riacquista la sua piena operatività collegiale, uno strumento indispensabile per affrontare le sfide che abbiamo davanti ... latinatoday.it Parco Circeo, nominato Consiglio direttivo, Zappone: Lavorare con spirito di squadraSABAUDIA – Si è insediato il nuovo Consiglio Direttivo del Parco nazionale, l’organo collegiale chiamato ad affiancare la Presidente Emanuela Zappone nel governo dell’area protetta. Alla riunione han ... radioluna.it Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano - facebook.com facebook