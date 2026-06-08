Un uomo si è ferito a un braccio con un attrezzo da lavoro, probabilmente un flessibile, intorno alle 13 a San Casciano in Val di Pesa. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e l’uomo è stato trasportato in elicottero in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma l’intervento di emergenza è stato immediato.

San Casciano in Val di Pesa (Firenze), 8 giugno 2026 – Grave incidente sul alvoro intorno alle 13 a San Casciano: un uomo si è ferito a un braccio con un attrezzo da lavoro, probabilmente con un flessibile. Il ferito è stato accompagnato alla Misericordia in piazzetta Simone Martini di San Casciano da un altro uomo. Preso in consegna dall’infermiera e dai soccorritori volontari della Misericordia, gli sono state praticate le prime cure e a causa della brutta ferita, che aveva comportato anche una copiosa perdita di sangue, tanto che è stato necessario fare intervenire l’elisoccorso Pegaso. Il ferito una volta stabilizzato è stato portato in ambulanza, mentre nel frattempo l’elisoccorso è atterrato in un campo in via Decimo, poco distante dalla Pieve di Santa Cecilia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si ferisce con un attrezzo da lavoro, soccorso con l’elicottero

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Il motociclista è sfuggito all'elicottero!

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