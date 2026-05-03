Dolcè climber colpito da un sasso | soccorso con l’elicottero

Un escursionista è stato colpito da un sasso mentre si trovava in un'area di montagna a Dolcè. L’incidente ha richiesto l’intervento dell’elicottero, che lo ha individuato tra le rocce grazie a un sistema di localizzazione e alla visibilità dalla cabina. Il climber ha riportato un trauma cranico, anche se si trovava in una posizione considerata sicura prima dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per il trasferimento in ospedale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'elicottero a individuare il climber tra le rocce?. Cosa ha causato il trauma cranico mentre il climber era in sicurezza?. Perché la posizione di guardia non ha protetto il climber dal sasso?. Quali sono le condizioni cliniche del trentunenne dopo il trasporto d'urgenza?.? In Breve Incidente avvenuto domenica 3 maggio alle ore 10:40 presso la Falesia degli amici.. Soccorritori di Verona Emergenza hanno calato un tecnico con verricello per 50 metri.. Ferito trasportato in elisoccorso presso l'ospedale di Negrar per accertamenti medici.. Il trentunenne bergamasco ha riportato un taglio alla zona cranica durante la caduta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dolcè, climber colpito da un sasso: soccorso con l’elicottero Notizie correlate Colpito da un sasso durante una scalata: ragazzo ferito in falesia a DolcèUn freeclimber di 31 anni, originario di Bergamo, è rimasto ferito nella mattinata del 3 maggio a Dolcè, in provincia di Verona, mentre si trovava... Alpinista scivola sul Gran Sasso: salvato dal soccorso alpino con l'elicotteroIl soccorso alpino e speleologico abruzzese è intervento il 18 aprile sul Gran Sasso, vicino via delle Creste, per soccorrere un alpinista di 34 anni... Panoramica sull’argomento Freeclimber colpito da un sasso: paura in parete durante l’arrampicataFreeclimber ferito alla Falesia degli Amici a Dolcè: colpito da un sasso, recuperato in elicottero e portato all’ospedale di Negrar. nordest24.it Freeclimber colpito da un sasso in testa, all’ospedale in elicotteroUn freeclimber è stato colpito in testa da un sasso staccatosi dall'alto su una via nella Falesia degli amici a Dolcè. veronaoggi.it