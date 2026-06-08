Si è dimesso Terremoto nel Pd via un altro big | Schlein adesso è nei guai

Notizia in breve

Un membro di spicco del Partito Democratico si è dimesso, provocando una crisi interna nel partito. La segreteria nazionale si trova ora a gestire questa uscita che aumenta le tensioni già presenti. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un quadro di instabilità all’interno del partito, che sta affrontando nuove difficoltà dopo le recenti dimissioni di altri esponenti. La situazione potrebbe influenzare gli equilibri interni e le prossime scadenze politiche.