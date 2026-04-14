Fuori Schlein dentro lei Terremoto nel Pd | indiscrezioni pesantissime

Da tvzap.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Partito Democratico si sono riaccese le discussioni interne a seguito di alcune indiscrezioni riguardanti possibili cambiamenti di leadership e strategie. Una regola dello Statuto, rimasta poco in evidenza negli ultimi anni, è tornata al centro delle attenzioni, alimentando confronti tra i membri del partito. La questione ha suscitato reazioni e commenti tra gli iscritti e le fazioni, portando alla luce tensioni che si erano adombrate nel tempo.

C’è una regola scritta nello Statuto, rimasta per anni sullo sfondo, che ora torna a far rumore dentro il centrosinistra. Nel pieno della discussione sulla leadership e sulle prossime primarie, mentre il nome di Elly Schlein sembra dominare la scena, una possibilità rimasta finora sottotraccia riapre i giochi. È un dettaglio tecnico solo in apparenza, ma che in realtà può cambiare gli equilibri: la presenza di un secondo candidato interno al Partito Democratico. Una prospettiva che, come riporta Libero, sta iniziando a circolare con insistenza tra i corridoi dem. Primarie Pd: la norma dello Statuto riemerge. Per capire da dove nasce questa ipotesi bisogna tornare al 2012, quando il Pd guidato da Pierluigi Bersani decise di modificare il proprio Statuto.🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - “Fuori Schlein, dentro lei”. Terremoto nel Pd: indiscrezioni pesantissime

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