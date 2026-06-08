Un noto conduttore ha annunciato le sue dimissioni dalla Rai e si trasferirà a Mediaset. La notizia ha provocato scompiglio all’interno dell’azienda, con cambiamenti improvvisi e un via vai di persone nei corridoi. Le fonti confermano che il conduttore ha lasciato il suo incarico senza preavviso, mentre i colleghi sono rimasti sorpresi dall’addio repentino. La sua scrivania è stata svuotata e il suo ufficio è stato chiuso.

Succede così, all’improvviso: una porta che si chiude, una scrivania che si svuota e in corridoio iniziano a rincorrersi le voci. In Rai, in queste ore, l’aria è di quelle pesanti, da fine stagione che sembra una resa dei conti. E c’è un nome che sta facendo tremare più di uno: un volto amatissimo, uno di quelli che tengono incollato il pubblico. Perché quando una figura centrale decide di mollare, non è mai “solo” un cambio di lavoro. È un segnale. È un messaggio. E, soprattutto, apre un buco enorme in palinsesto e negli equilibri interni. Tanto che a Viale Mazzini qualcuno, raccontano, starebbe tentando una contromossa dell’ultimo minuto. Il colpo che non ti aspetti: l’addio che spiazza tutti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Si è dimesso”. Caos in Rai, sta succedendo di tutto. Il famosissimo conduttore vola a Mediaset

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