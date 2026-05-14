La partita di calcio tra le squadre di Roma non si è disputata, poiché il Tar amministrativo ha deciso di rimandare ogni decisione all’Avvocatura dello Stato. La questione riguarda un possibile accordo per disputare le ultime due giornate di campionato nello stesso giorno. La situazione sta creando incertezza, con il futuro della squadra coinvolto e il campionato che rischia di rimanere bloccato. La decisione del Tar arriva a due turni dalla fine del torneo, lasciando in sospeso il destino di alcune partite.

di Luca Fioretti Serie A nel caos: il Tar chiede un patto per la contemporaneità a due turni dal termine coinvolgendo il futuro della Juventus. L’esito del ricorso d’urgenza depositato dalla Lega Serie A è finalmente arrivato alle 18:23 di oggi, 14 maggio, ma non ha risolto la complessa questione legata al Derby Roma Lazio. Il Tar del Lazio ha infatti deciso di rinviare l’intricato caso all’Avvocatura dello Stato, invitando caldamente le parti a trovare una rapida soluzione condivisa. La proposta di anticipare l’incontro alle ore dodici di domenica non è stata considerata minimamente percorribile dalla Prefettura, lasciando al momento confermato l’orario originale previsto per lunedì 18 maggio alle ore 20:45. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Serie A nel caos: il Tar non decide sul derby di Roma e rinvia tutto all’Avvocatura. Cosa sta succedendo

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ROMA vs LAZIO Non Era Solo Un Derby… E Nessuno Se L’Aspettava

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