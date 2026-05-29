L’universo televisivo italiano si prepara a vivere un importante momento di transizione per quanto riguarda uno dei volti più noti e discussi del giornalismo d’approfondimento politico. Durante l’ultima puntata stagionale del celebre talk show in onda su Rete 4, il conduttore ha ufficializzato il suo imminente congedo dall’attività lavorativa ordinaria, annunciando il raggiungimento dell’ età pensionabile. La notizia è arrivata in modo quasi inaspettato durante i saluti finali che precedono la pausa estiva della trasmissione, un momento tradizionalmente dedicato ai bilanci e ai ringraziamenti ma che, in questa specifica occasione, ha assunto un significato decisamente più profondo e storico per il palinsesto della rete Mediaset. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Vado in pensione”. Choc a Mediaset, il famosissimo conduttore lascia tutti senza parole

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