Torna a Bologna la Tigotà Spring Run | si corre per la prevenzione del tumore al seno

A Bologna torna la Tigotà Spring Run, una corsa benefica che si svolge per raccogliere fondi a sostegno della Fondazione Sant’Orsola dedicata alla prevenzione del tumore al seno. Dopo il successo delle due edizioni precedenti, anche quest’anno l’evento coinvolge numerosi partecipanti che si sono iscritti per sostenere questa causa. La manifestazione si svolge nel centro della città e prevede una corsa non competitiva aperta a tutti.

Dopo il successo delle prime due edizioni, torna a Bologna la Tigotà Spring Run, la corsa benefica per raccogliere fondi a favore di Fondazione Sant’Orsola per la prevenzione del tumore al seno. La corsa si svolgerà domenica 19 aprile dalle ore 11.00 ai Giardini Margherita di Bologna, con un percorso di 6 km pensato per accogliere runners di ogni età e livello di preparazione: adulti, bambini, giovani, famiglie che potranno partecipare ad una giornata di sport e beneficenza, anche in compagnia degli amici a quattro zampe. È possibile iscriversi online sul sito www.tigotaspringrun.com e fisicamente in oltre 30 punti vendita Tigotà a Bologna e... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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