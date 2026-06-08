Si camuffa a Bitonto e dà fuoco al portone condominiale 45enne riportato in carcere
Un uomo di 45 anni è stato arrestato e portato in carcere per aver dato fuoco al portone di un condominio a Bitonto. Secondo le indagini della Polizia di Stato, si era camuffato per compiere l’atto. L’incendio doloso è stato scoperto e le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche che hanno portato all’arresto. Non sono state riportate altre informazioni sulle motivazioni o sui danni causati.
Eseguito a Bitonto un provvedimento di sospensione della misura alternativa ai servizi sociali, con ripristino della custodia in carcere, nei confronti di un uomo di 45 anni, accusato di danneggiamento seguito da incendio di un portone condominiale. Il fatto è stato contestato in seguito a gravi indizi raccolti dagli investigatori, che hanno portato all’emissione del provvedimento da parte del Magistrato di Sorveglianza di Bari. Le indagini e il provvedimento Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi è stato eseguito un provvedimento urgente che ha sospeso la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali per un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Colpi d’arma da fuoco contro un portone, paura all'alba nel quartiere \ FOTO
Viola le prescrizioni dell’affidamento ai servizi sociali: 45enne riportato a MontacutoUn uomo di 45 anni è stato riaccompagnato in carcere dopo aver violato ripetutamente le prescrizioni dell’affidamento ai servizi sociali.