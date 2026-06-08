Si camuffa a Bitonto e dà fuoco al portone condominiale 45enne riportato in carcere

Notizia in breve

Un uomo di 45 anni è stato arrestato e portato in carcere per aver dato fuoco al portone di un condominio a Bitonto. Secondo le indagini della Polizia di Stato, si era camuffato per compiere l’atto. L’incendio doloso è stato scoperto e le forze dell’ordine hanno avviato le verifiche che hanno portato all’arresto. Non sono state riportate altre informazioni sulle motivazioni o sui danni causati.