Colpi d’arma da fuoco contro un portone paura all' alba nel quartiere FOTO

All’alba una raffica di colpi d’arma da fuoco è stata esplosa contro il portone di una palazzina in via Boito. Erano poco dopo le 5 quando cinque, forse sei, spari hanno interrotto il silenzio del quartiere e svegliato diversi residenti, alcuni dei quali hanno subito chiamato il 112. “ Erano le 5.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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Uomo ucciso a colpi di arma da fuoco nella zona del Napoletano ad Arzano, 51enne trovato morto nel quartiere.**Un uomo ucciso a colpi di pistola nel cuore della notte, in una zona della città dove il silenzio si spezza con il suono di cinque spari.

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