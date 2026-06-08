Si allontana dalla casa di riposo | ritrovato nel cuore della notte grazie ai droni

Un anziano disperso dalla casa di riposo è stato ritrovato nel cuore della notte grazie all’intervento di droni. Le ricerche, avviate immediatamente dopo la scomparsa domenica sera, si sono concluse in breve tempo con esito positivo. I droni hanno permesso di localizzare l’uomo, che si era allontanato senza lasciare tracce evidenti. Nessuna altra informazione sulla sua condizione o sui dettagli del ritrovamento.

Si sono concluse nel migliore dei modi, e nel giro di poche ore, le ricerche di un anziano che nella serata di domenica aveva fatto perdere le sue tracce, allontanandosi da una casa di riposo della zona senza fare rientro. L'uomo è stato individuato nella notte, intorno all'1.30, a circa un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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